Karacasu\'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ataeymir Mahallesi'nde D.S. idaresindeki 35 FV 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A, H.S, Ç.S.S. ve Ç.K.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.