Karaçi\'deki AVM Yangınında Ölü Sayısı 60\'a Yükseldi

Pakistan'da bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangının bilançosu arama çalışmaları sonucunda ağırlaşıyor. Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 36 saatten fazla bir sürede söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin asma katındaki bir dükkandan 30 cesedin çıkarıldığını söyledi. Raza, "Hayatlarını kurtarmak için kendilerini züccaciye dükkanına kilitlemişler" dedi.

AVM'nin enkazında arama çalışmaları sürüyor. - KARAÇİ