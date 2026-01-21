KARAÇİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında binanın hasar gören bir kısmı, 20 Ocak 2026.
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çok katlı alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü itibarıyla 26'ya yükselirken, 74 kişiden ise hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Karaçi'deki Yangında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi
