"Karaciğer naklinde başarımız dünya standartlarının üzerinde"

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Yaman Tokat, Türkiye'nin özellikle canlıdan karaciğer naklinde dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğunu belirterek, "Karaciğer naklinde başarı oranımız yüzde 85-95 düzeyinde, dünya standartlarının üzerindeyiz." dedi.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Genel Cerrahi Komite Başkanı da olan Prof. Dr. Tokat, hastane tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu açılışında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beş yıl önce Türk ve Koreli karaciğer cerrahlarının bir araya gelerek International Society of Liver Surgeons ismiyle dernek kurduklarını dile getiren Tokat, bu derneğin iş birliğiyle hayata geçirilen sempozyuma dünyanın 70 ülkesinden saygın karaciğer cerrahının katıldığını söyledi.

Tokat, sempozyum kapsamında canlı olarak dünyada nadir görülen bir karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydederek,Türkiye'nin canlı karaciğer naklinde çok iyi olduğunu, bu deneyimlerden faydalanmak ve sempozyuma katkı sunmak için dünyanın her yerinden bilim insanlarının etkinliğe katıldığını anlattı.

Üç gün sürecek toplantının ilk gününde yapılan karaciğer naklinin tüm dünyada izlenebildiğini aktaran Tokat, "Canlı karaciğer naklindeki yenilikleri, robotik ve laporoskopik cerrahiyi, donörlerin nasıl az riske atılacağını, alıcılara nasıl daha faydalı olunabileceğini sempozyumda anlatıyoruz." diye konuştu.

Sempozyum kapsamında karaciğer naklinde ve kanserinde nadir görülen hastalıkları ve problemleri ele alacaklarını dile getiren Tokat, aynı zamanda karaciğerle alakalı tüm tanı ve tedavilerdeki son gelişmelerin konuşulacağını söyledi.

Tokat, "Burada tüm hastalar için büyük bir umut doğuyor. Paylaştığımız bilgiler, yaptığımız araştırmalar önümüzdeki yıllarda hem türk hem de yabancı hastalara faydalı ve umut olacak." ifadelerini kullandı.

Karaciğer naklinde gelinen son noktadan bahseden Tokat, canlıdan karaciğer nakli, minimal invaziv, robotik karaciğer nakli, kullanılmayan karaciğerlerin kullanılır hale gelmesi, küçük karaciğerlerin kullanılabilmesi, iki karaciğer takma, çapraz karaciğer takma gibi nadir görülen operasyonları da ele alacaklarını anlattı.

"10 hastadan 9'u normal yaşamına devam ediyor"

Tokat, Türkiye'nin bu alanda geldiği son noktaya değinerek, "Türkiye şu anda özellikle canlıdan karaciğer naklinde dünyanın en iyi üç ülkesinden biri. Başarılı karaciğer naklinde öncü bir ekibin olması önemliydi. Hepimiz bu alana gönül vermiş insanlarız. Ayrıca Türkiye'de aile yapısının sağlam, akraba ilişkilerinin kuvvetli olması canlıdan karaciğer naklinin sayısını artırıyor." dedi.

Türkiye'de aile yapısının birlikte yaşamayı sağlamasının zor zamanlarda karaciğeri bağışlamaya teşvik ettiğini dile getiren Tokat, bu durumun batılı ülkelerde fazla görülemediğini söyledi.

Tokat, karaciğer naklinde başarı oranlarının yüzde 85-95 düzeyinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya standartlarının üzerindeyiz. Nakil yaptığımız 10 hastadan 9'u normal yaşamına devam ediyor. Türkiye'de yılda bin 400-bin 500 arasında karaciğer nakli yapılıyor. Canlı vericili karaciğer nakli sayısı bin 100 civarında. Canlı vericili karaciğer naklinde 2018'de milyon nüfus başına dünyada üçüncüyüz. Sayı olarak da Hindistan, Güney Kore ve Türkiye aşağı yukarı aynı. O yüzden bilgi ve beceri seviyemiz üst düzeyde."

Tokat, Türkiye'nin ölüden yani kadavradan karaciğer naklinde ise eksiğinin bulunduğunu, bunun sebebinin organ bağışı düzeyinin düşük kalması olduğunu kaydederek, "Burada organ bağışıyla milyon nüfus başına 5 karaciğer çıkıyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde milyon nüfus başına 30-40 karaciğer çıkıyor. Bu olursa ihtiyacı karşılarız." dedi.

Kadavradan karaciğer naklinde de çok başarılı olduklarının altını çizen tokat, organ bağışının azlığından yakındı ve bilincin artırılması gerektiğini söyedi.

"Sağlık turizminde geleceğimiz parlak"

Tokat, yaptıkları canlı nakillerin yüzde 20-25'inin yurt dışından geldiğini belirterek, Balkan ülkeleri, Türki devletler ve Orta Doğu başta olmak üzere Güney Kore'den ABD'ye kadar tüm dünyadan karaciğer nakli için Türkiye'ye gelen hastaların bulunduğunu söyledi.

Turizm sektörünün önemli parçalarından birisinin sağlık turizmi olduğunu dile getiren Tokat, dünyanın her yerine sağlık turizmi ihraç edildiğini bildirdi.

Tokat, Türkiye'nin sağlık turizminde geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek, karaciğer naklinde de ülkenin ilk 3 arasında bulunmayı sürdüreceğini, çok başarılı genç kuşağın geldiğini vurguladı.