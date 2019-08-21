Karaciğer nakliyle ikinci baharını yaşıyor

Erzurum'da kadavradan alınan karaciğer uygun olmadığı için nakil gerçekleştirilemeyen 73 yaşındaki Fahri Tunç, ikinci bağışla sağlığına kavuştu.

Erzurum'da kadavradan alınan karaciğer uygun olmadığı için nakil gerçekleştirilemeyen 73 yaşındaki Fahri Tunç, ikinci bağışla sağlığına kavuştu.

Horasan ilçesinde oturan 73 yaşındaki 6 çocuk babası Tunç, 10 yıl boyunca Hepatit B hastalığı dolayısıyla ilaç tedavisi gördü.

Bu süreçte tedavisinin sürdüğü Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine başvuran Tunç'a, karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu.

Tunç, ailesinin karaciğer dokularının bağışçı olmaları için uygun bulunmaması üzerine, 1,5 yıl önce kadavradan nakil listesine yazıldı.

Yaklaşık 1 ay önce kadavradan karaciğer bağışıyla umutlanan ve hastaneye çağrılan Tunç, karaciğerin uygun olmadığı tespit edilince hayal kırıklığı yaşadı.

Tunç'un beklediği ikinci müjdeli haber ise 15 gün önce Ordu'dan geldi.

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Tunç'a başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası adeta ikinci baharını yaşayan ve sağlığına kavuşan Tunç, taburcu edilerek evine gönderildi.

Fahri Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır karaciğer nakli beklediğini söyledi.

Uzun yıllar Hepatit B hastalığı için tedavi gördüğünü anlatan Tunç, "Hepatit B hastalığım yüzünden 10 yıl ilaç tedavisi gördüm ancak hastalığım geçmedi ve daha da ilerledi, sonunda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine geldim. Organ nakli gerektiği söylendi ve nakil için sıraya girdim." dedi.

Tunç, şöyle devam etti:

"Bir ay önce kadavradan karaciğer olduğu söylendi ve nakil için 2 kişiyi merkeze çağırdılar. Yapılan test ve sağlık kontrolleri sonrası karaciğer diğer çağrılan kişiye uygun görüldü. Aradan 15 gün geçtikten sonra yine 2 kişi çağrıldık, aynı tahlil ve kontroller sonrası karaciğerin bana uygun olduğunu söylendi ve ameliyata alındım. Şans yüzüme ikincide güldü ve nakil oldum. Çok şükür ameliyat başarılı geçti, sağlığım iyi."

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür eden Tunç, organ bağışlayan aileye minnetlerini dile getirdi.

Tunç, organ nakil bekleyen binlerce hasta olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan organ bağışı yapmaları konusunda destek istedi.

"Organ bağışlayın, hayat kurtarın"

Kendisine organ bağışlayan aileye teşekkür eden Tunç, "73 yaşında organ nakli oldum. İkinci baharımı yaşıyorum, sağlık durumum, yemem, içmem ve gezmem çok iyi. Organ bağışlayın, hayat kurtarın. Bir insan öldükten sonra organı başka bir insanı yaşatıyorsa bu çok büyük sevaptır. Bir insanı yaşatıyorsun, bundan daha iyi birşey olamaz." diye konuştu.

Tunç'un eşi Lamiya Tunç ise nakil sonrası eşinin sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Eşim uzun yıllar hastalık çekti, şimdi çok iyi. Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğunu vurgulayarak, "Tunç'un karaciğer yetmezliği mevcuttu, hastalığı son safhada olduğundan nakil gerekiyordu. Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Şu an kan değerleri, her şeyi normal, herhangi sıkıntısı yok." dedi.

Organ bağışının önemine değinen Öztürk, "Ülke genelinde çok sayıda kişi nakil bekliyor, herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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