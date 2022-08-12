Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var - Son Dakika
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Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var

12.08.2022 21:14

Karadağ'ın Cetinje kentinde tartıştığı ailesine ateş açan bir adam, daha sonra sokağa çıkarak çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Polisle de çatışmaya giren saldırgan öldürüldü.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde tartıştığı ailesine ateş açan bir adam, ardından sokağa çıktıktan sonra aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı.

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

11 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırılar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı
Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı
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Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı 11 kişi öldü Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı 11 kişi öldü Karadağ'da silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı. Karadağ'da silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA

Karadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var - Son Dakika
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