Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var

Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde tartıştığı ailesine ateş açan bir adam, ardından sokağa çıktıktan sonra aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı.

11 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırılar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.