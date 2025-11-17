Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Karadağ, Türkiye\'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor
17.11.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkede yaşanan bıçaklı saldırıya Türk vatandaşlarının da karıştığı iddiasının asılsız çıkmasının ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını iptal eden Karadağ karardan dönmeye hazırlanıyor. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, kararın 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin bir süre önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

KARADAĞ, TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ VİZESİZ SEYAHAT YASAĞINI İPTAL EDECEK

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

OLAYLARDA TÜRKLERİN İLGİSİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    hadi bakalim hayirlisii 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da maden sahasındaki göçükte 70 işçi can verdi Kongo'da maden sahasındaki göçükte 70 işçi can verdi
Arnavutköy’de ’ses’ tartışması sopalı kavgaya dönüştü Arnavutköy'de 'ses' tartışması sopalı kavgaya dönüştü
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

19:56
Fatih’teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
19:14
Mert Hakan Yandaş’ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti
19:14
4 yıl önce kaçırıldığı iddia edildi İçerik üreticisinden yanıt var
4 yıl önce kaçırıldığı iddia edildi! İçerik üreticisinden yanıt var
19:05
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
18:21
Kongo’da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
18:16
İstanbulluları çileden çıkaracak karar Her ay zamlanmaya devam edecek
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 20:22:55. #7.12#
SON DAKİKA: Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.