Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimleri yapıldı

08.10.2020 17:47
Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimleri yapıldı, System.String[]

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Tokat ve Amasya'da "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Tokat ve Amasya'da "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin terminal ile şehirler arası otobüslerde denetim yaptı, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Dağlı, ekiplerin kamuya açık alanlarda aralıksız denetim yaptığını söyledi.

Terminalde yapılan denetimde HES kodu uygulamasının uygulanıp uygulanmadığını denetlediklerini belirten Vali Dağlı, "İşletmelerimizin kurallara uyduğunu görüyoruz. Otobüslerimizi de gördük. Tüm yolcularımız biletlerini HES koduyla almış. Otobüsün içinde maske takılmalı. Otobüse binmeden önce ellerin dezenfekte edilmesi çok önemli." dedi.

Bir gazetecinin, "HES kodu almış ancak test yapılmamış kişilerin şüpheli olup olmadığının nasıl anlaşılacağı" yönündeki sorusu üzerine Dağlı, Kovid-19 hastaları ile temaslı ve riskli olanların uygulamaya düştüğünü anlattı.

Samsun'da vaka sayısının normal seyrettiğine işaret eden Dağlı, kurallara uyulması ve daha fazla duyarlılık gösterilmesi durumunda azalmanın süreceğini vurguladı.

Dağlı, evde karantina kurallarına uymayanları yurtlarda karantinaya aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çünkü yurdumuz çok, devletimizin imkanları çok ama inşallah orada daha az vatandaşımızı ağırlamak zorunda kalırız. Şu an 51 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bulduğumuzu, yakaladığımızı karantina yurdumuza alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda duyarlılık artıyor. Sayılar da azalıyor."

Kastamonu

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlere katıldı.

Kent merkezinde iş yerleri ve bazı kamu kurumlarında incelemede bulunan Kılıçarslan ve Yurt, kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Kılıçarslan, gazetecilere, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini aktaran Kılıçarslan, "Vatandaşlarımızın daha yoğun olarak il merkezinde bulundukları bir saatte denetimlerimizi yapacağız. Umarız maske ve sosyal mesafe noktasında vatandaşlarımız bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bu hafta yapacağız denetim 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla gerçekleşecek." dedi.

Sinop

Sinop'ta uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, Sinop'ta yapılan denetimler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde tablonun her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

Vatandaşlardan bir kez daha maske, temizlik ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını isteyen Karaömeroğlu, mücadeleyi hep birlikte kazanabileceklerini kaydetti.

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.

Vali Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda denetimlerde bulunarak vatandaşlara maske dağıttı.

Tokatlı hemşehrilerinin büyük sosyal bilinçlilik çerçevesinde davrandığını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarını gördük. Bu bizi mutlu etti. Pandemi süreci yaşıyoruz ve bu tüm dünyada verilen bir mücadele. El ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. Hastamız, yaşlımız, kronik hastamız var. Toplumda birlikte yaşıyoruz. Diğer insanları zor durumda bırakmamak lazım. Alınan tüm tedbirlere uymakta fayda var."

Çankırı

Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'ta iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Ayaz, denetimde esnaf ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konularında uyardı.

Amasya

Amasya'da polis, zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetledi.

Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan trafik denetiminde polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Denetime katılan Vali Mustafa Masatlı, denetimlerin yoğun ve aktif şekilde yapıldığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede devletin var olduğu göstermek için denetimlerin yapıldığını anlatan Masatlı, "17 denetim ekibimiz sahada görev yapıyor. Biz de denetim ekiplerimizi denetledik. Denetimlerimiz sadece cezaya yönelik değil, eğitim amaçlı ve vatandaşlarımızın duyarlılıklarını artırmak için yapılıyor." diye konuştu.

Kastamonu, Çankırı, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

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