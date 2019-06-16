Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de 3 il için sağanak ve dolu uyarısı
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Karadeniz'de 3 il için sağanak ve dolu uyarısı

2 saat önce

Kastamonu, Çorum ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Karadeniz'de 3 il için sağanak ve dolu uyarısı, System.String[]
Kastamonu, Çorum ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çorum, Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:57 Kaynak: AA
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