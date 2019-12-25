Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9) - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)

6 saat önce

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIKTrabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık.

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9), System.String[]

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık. Kontrol altına alınamayan yerler de var. İnşallah sabaha kadar oralarda da çalışmalarımız devam edecek. O yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.


Trabzon, Güneyce, Arsin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:36 Kaynak: DHA
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