Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9) - Son Dakika
Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)
6 saat önce
BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIKTrabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:36 Kaynak: DHA
BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK
Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık. Kontrol altına alınamayan yerler de var. İnşallah sabaha kadar oralarda da çalışmalarımız devam edecek. O yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.
Son Dakika Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi