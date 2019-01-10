Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Karla Mücadele Sürüyor

Karadeniz'de Karla Mücadele Sürüyor

32 dakika önce

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.

Karadeniz'de Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından Gümüşhane'de kapanan 236 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Trabzon'da da etkili kar yağışı ve soğuk havanın ardından 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane, Trabzon, Bayburt ve Giresun'un yüksek bölümlerindeki bazı köy ve mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 

Gümüşhane'de, önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 236 köy yolunda başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. İl Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarla, köylere ulaşımı sağlayan ana yolların bugün itibariyle tamamen açılması hedefleniyor.

5 İLÇEDE OKULLARA TATİL

Öte yandan, Trabzon'da da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve soğuk havanın ardından  Düzköy, Tonya, Çarşıbaşı ve Beşikdüzü ilçeleri ile bazı köylerinde eğitime bugün ara verildiği duyuruldu. - Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem

FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:24:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Karla Mücadele Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]