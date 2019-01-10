Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kış

Karadeniz'de Kış

1 saat önce

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü, bazı bölgelerde tipi ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

İl genelinde 54 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, 452 personel ve 349 araçla çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, iki günde 157 hasta ve 59 cenazeye müdahale edildiği de bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:34 Kaynak: AA

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