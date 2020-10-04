Karadeniz'de palamut bolluğu - Son Dakika

Karadeniz'de palamut bolluğu

KARADENİZ'de av sezonu devam ederken, Trabzon'da balıkçıların ağlarını palamut doldurdu.

Karadeniz'de palamut bolluğu, System.String[]

KARADENİZ'de av sezonu devam ederken, Trabzon'da balıkçıların ağlarını palamut doldurdu. Tanesi 1 kiloya ulaşan palamut gramına göre 10 ile 15 TL arası fiyatlarla tezgahlarda yer aldı.

Trabzon'da devam eden av sezonunda palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarının büyük bölümünü oluşturan palamutların tanesi bir kiloya kadar ulaşırken, gramajına göre bir palamut 10 ile 15 TL arası fiyatlarla satılıyor. Balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtirken, vatandaşların da fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

'PALAMUT ŞU ANDA KİLOYA YAKLAŞTI'Bir aydan beri palamutun tezgahları süslediğini kaydeden balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "İlk çıktığında palamudun gramajı düşüktü ama şu anda kiloya yaklaştı. Bereketli mevsim yaşıyoruz. Geçen sene palamut hiç yoktu. Buna şükrediyoruz. Vatandaş bol bol alıp tüketir, tuzlamasını yapıp dolaplarına koyar, biz de bol bol satarız. Hayırlı ve bereketli bir sezon geçmesini temenni ediyoruz" dedi.'10 TL'YE BALIKTAN AĞLAYAN VARSA DIŞARI ÇIKMASINLAR'45 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Erkan Keleş ise, "Balıklar 1 kiloya kadar ulaştı. Palamut bollaştı, fiyatı da ucuz ama bu saat oldu müşteri yok. Bir balık 10 TL. İki kişi yer. Lokantada bir yemek yesen 30 TL verip kalkarsın. Bir balık 10 TL bedava. 10 TL'ye balıktan ağlayan varsa dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.'KIYMADAN UCUZ, VATANDAŞ BOL BOL YİYEBİLİYOR'Palamutun bu yıl bol olduğunu söyleyen Hasan Karsan da, "Palamut bu sene bol çıktı. Allah'a şükür herkes alıp yiyebiliyor. Fiyatlardan memnunuz, o kadar pahalı değil, orta derecede" derken, Ömer Baş isimli vatandaş ise, "Mesaim bitti, balık ucuz olduğundan dolayı tepsilik bir balık alıp evime gideceğim. Şükürler olsun palamut bu sene bol çıktı. Fiyatlar da uygun her bütçeye göre var. Kıymadan ucuz, vatandaş bol bol yiyebiliyor" dedi.

Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de palamut bolluğu - Son Dakika

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