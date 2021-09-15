Karadeniz heyeti, Cizre'yi ziyaret etti - Son Dakika

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve 2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atanan Murat Ekinci ve Mehmet Emre Canpolat, Cizre ilçesini ziyaret etti.

İlçenin tarihi ve kültürel yerlerinde incelemelerde bulunan heyet, Kaymakam Mehmet Tunç tarafından Hamidiye Kışlasında karşılandı.

Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın rehberliğinde ilçenin tarihi yerleri Hamidiye Kışlası (Bırca Belek) Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Hz. Nuh Nebi Camisi, İsmail Ebul-İz El Cezeri Türbesi, Mehmet Ağa Kasrı ve Mem-u Zin Türbesi ziyaret edildi.

Kaymakam Tunç, heyete ilçenin sembolü olan çift başlıklı ejder ile "Cizre Tarihi" adlı kitabı hediye etti.

Heyet üyeleri, Cizrelileri Karadeniz'e davet etti.