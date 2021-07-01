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Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı - Son Dakika

Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı

01.07.2021 21:53

Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı Düzce'yi marka haline getirecek proje anlatıldı Düzce'de Alg Constructions ve Esas Gayrimenkul ortaklığında gerçekleştirilecek olan Karadeniz'in en büyük yaşam projesi, 750 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek.

Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı

Düzce'yi marka haline getirecek proje anlatıldı

KOCAELİ (İHA)- Düzce'de Alg Constructions ve Esas Gayrimenkul ortaklığında gerçekleştirilecek olan Karadeniz'in en büyük yaşam projesi, 750 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek.

Düzce'de yükselecek olan Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesi Algün Park'ta, Alg Constructions ve sektörün önemli temsilcilerinden Esas Gayrimenkul iş ortaklığı başlıyor. ALG Constructions Başkanı Cihat Algün ve Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu, Esas Gayrimenkul CEO Cem Eriç, Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri Nevzat Yavan, sektörde heyecan oluşturan büyük iş birliğinin detaylarını açıklamak üzere basın toplantısında bir araya geldi.

"A kalite yapılar üretiyoruz"

Düzce'nin marka şehir olma yolunda ilerlediğini ifade eden Cihat Algün, şu ifadeleri kullandı:

"25 yıllık ticari geçmişimizle, inşaat sektöründe marka olarak Düzce'de bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerimizde 3 binin üzerinde aileyi ev sahibi yaptık. Halen devam etmekte olan projelerimizde yaklaşık 2 bin aileyi ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. ALG Constructions markası ile ürettiğimiz projelerde insana, doğaya ve ona verilen tüm güzellikleri bozmadan A kalite yapılar üretmeye, dünyaya kalıcı eserler bırakmaya çalışırken Düzce'mizi yaşanılır kente dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

"750 milyon TL'lik yatırımla hayata geçecek"

Cihat Algün, global dünyada marka olmuş firmaları Düzce'ye kazandırarak, kenti bölgenin cazibe merkezi, haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Algün, "Böyle iddialı projemizde ünlü markalara ev sahibi yapacak olan Algün Park, alışveriş, yeme-içme ve eğlencenin merkezi olurken, konumlandırdığı 5 yıldızlı otelimizle de konaklamanın ilk adresi olacaktır. Projemizde bulunan rezidanslarımız Düzce'nin nitelikli konut ihtiyacını karşılarken, ofislerimiz de iş hayatının kalbinin attığı yer olacaktır. Yaklaşık 750 milyon TL'lik yatırımla hayat bulmasını öngördüğümüz projemizde, 1000'in üzerinde istihdam oluşturarak Düzce'mizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"İddialıyız"

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu ise Düzce'nin potansiyeline çok inandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Cihat beyin oluşturacağı proje ile inancımız arttı. Bu güzel şehir ile fark oluşturacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Karadeniz'in en büyük yaşam projesi olacak. Düzce'ye çok şey katacağından hiç şüphemiz yok. Biz Esas Gayrimenkul olarak, geçmişten gelen bilgi birikim, yurt içi, yurt dışının tecrübe ve vizyonu ile Algün Park'ta sahaya yansıtmış olacağız. Bizim için alışveriş merkezleri her şehirde sosyal yaşamın merkezidir. Burası da Düzce'nin merkezi olacak. İş ortaklarımıza her zaman en doğru hizmeti verme odaklı çalışıyoruz. Bugünün değil, geleceğin projesinin hayata geçirmeye çalışacağız. Bunda çok iddialıyız. Türkiye'nin ve Dünyanın eğlence, lezzet ve alışveriş markalarıyla Düzce'yi buluşturacağız"

Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı
Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı
Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı
Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı

Türk Lirası, Gayrimenkul, Karadeniz, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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