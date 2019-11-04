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Karadeniz ormanları rengarenk

6 saat önce

Karadeniz ormanları rengarenk Ordu'nun yaylalarında sonbaharda renk cümbüşü Sonbaharın renkleriyle bürünen yaylalar, kartpostallık görüntüler oluşturduORDU - Karadeniz'in ve Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sonbahar mevsimi ile sararan ağaç yaprakları, sunduğu eşsiz manzara ile hayran bırakıyor.

Karadeniz ormanları rengarenk

Ordu'nun yaylalarında sonbaharda renk cümbüşü

Sonbaharın renkleriyle bürünen yaylalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

ORDU - Karadeniz'in ve Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sonbahar mevsimi ile sararan ağaç yaprakları, sunduğu eşsiz manzara ile hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ordu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar, yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında da sonbahar mevsimin son ayı ile birlikte, rengini yeşilden sarıya çeviren ağaçlar, adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Korgan ilçesinde bulunan yüksek rakımlı olan Korgan, Tepealan, Çobantepe, Turnalık ve Apsut Yaylalarında çekilen görüntülerde, sonbaharın tüm renklerini alan ağaçlar, gözleri kamaştırıyor. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı görmek isteyenler, hem piknik yapıp keyif sürerken, eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Sonbaharda ayrı güzelliğe bürünen ve adeta kartpostallık görüntüler sunan Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar.

Karadeniz ormanları rengarenk

Karadeniz, Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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