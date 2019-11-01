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Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak kayması

7 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde meydana gelen toprak kayması, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinden Artvin istikametine giden yönünün kapanmasına neden oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak kayması, System.String[]

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde meydana gelen toprak kayması, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinden Artvin istikametine giden yönünün kapanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi, Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İl genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur sonrasında Yeşilköy mevkisinde toprak kayması gerçekleşti. Toprağın yolu kapatmasın sonrasında Rize istikametinden, Artvin istikametine giden yol kapandı. Polis ekipleri kapanan yola şerit çekerek, trafiği ters yönden ve tek şeritten akmasını sağladı. Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından temizleme çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi. Bölgede elektrik olmadığı öğrenilirken, söz konusu yolun bu gece trafiğe açılmayacağı belirtildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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