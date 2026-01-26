Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı - Son Dakika
Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı

26.01.2026 22:33
Meteoroloji, Karadeniz ve Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Tedbirli olunması öneriliyor.

Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

