Karagöz'ün İlahi Komedyası Sergisi Açıldı

03.01.2026 20:29
Aziz Murat Aslan'ın sergisi, Karagöz'ü modern sorunlarla ilişkilendiriyor. 8 Şubat'a kadar açık.

Sanatçı Aziz Murat Aslan'ın eserlerinden oluşan "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılan ve geleneksel Karagöz perdesini aşan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aslan, Karagöz'ün kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" vasfının kendisine verildiğini aktaran Aslan, bu amaçla hareket ettiğini dile getirdi.

Son 15 yılda yaklaşık 6 kitap çalışması, sergiler, gösteriler, etkinliklere imza attığını belirten sanatçı, "Karagöz benim bir hayat anlayışım haline dönüştü." dedi.

Aziz Murat Aslan, açılan sergiyi klasik bir oyunun ötesinde, modern dünyanın sorunlarını anlatan evrensel bir lisan olarak tanımladı.

Karikatür Evi'nin üç farklı odasında, üç farklı anlatım dili üzerine kurgulanan serginin merkezinde yer alan yeni Karagöz oyununda, Dante Alighieri'nin "İlahi Komedyası" eserinden esinlendiğini vurguladı.

Aslan, hikayeyi bir dağdan gemi yolculuğuna dönüştürdüğünü kaydederek, "İyinin yanıltıcılığını, ikircikli tarafını, kötünün içindeki iyiyi, iyinin içindeki kötüyü sorgulatan, hayatı esas yaşayan Karagöz'deki öz karakterlerin üzerinden dillendiren bir yapı kurdum." diye konuştu.

Geminin alt katmanında kürek çeken Karagöz ve Hacivat karakterlerine değinen sanatçı, şu bilgileri verdi:

"(Karagöz ve Hacivat) Bu yolculuğun küreğini çekiyor, emek sarf ediyor. Yukarıda epik bir şekilde 'Sen iyisin, ben kötüyüm, o şöyle, bu böyle.' denilirken, aşağıda Karagöz şöyle bir şey diyor, 'Ey şifacı, sen yedi kartal ömrüyle geldin ama o kartalın kanatları taşımıyor bu gemiyi, bizim nasırlı parmaklarımız çekiyor.' Karagöz'ün perdesine 'ayna' deriz biz ve 'ibret perdesi' olarak geçer. Aynaya baktığımızda kendimizden bir şeyler görürüz. Aslında bu gemi yolculuğu, iyilerin de kötülerin de aynı ruhu temsil ettiği, öte dünyaya gidiş yolculuğunda, o sekansın içerisinde aynı ruhun hem iyi tarafına hem kötü tarafına aynada bakması olarak sonuçlanıyor."

Kültürel değerlerin korunması gereken birer nesne değil, aynı zamanda bireyin ve toplumun özünü temsil eden bağlar olduğunu sözlerine ekleyen Aslan, "Kültür sahiplenilmedikçe, insanın özünü temsil ettiği kavramdan uzakta, birey yoksun, öksüz kalırsa, aile de toplum da öksüz kalırsa değerler, sanat, kültür, her şey kaybolur." ifadelerini kullandı.

Aslan'ın katılımıyla 18 Ocak ve 1 Şubat'ta anlatımlı turlar düzenlenecek. Ayrıca 25 Ocak'ta, çeşitli Türk ressamların Karagöz'den esinlendikleri eserlerin tartışılacağı "Karagöz ile Türk Ressamlarını Tanıyalım" başlıklı söyleşi gerçekleşecek.

Sergi, 8 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

