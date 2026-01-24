Karagümrük, Galatasaray'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karagümrük, Galatasaray'a 3-1 Mağlup Oldu

Karagümrük, Galatasaray\'a 3-1 Mağlup Oldu
24.01.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu. 1-2

55. dakikada sağ taraftan İlkay Gündoğan'ın yaptığı ortada arka direkte Osimhen, göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-3

69. dakikada Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin yaptığı vuruşta son anda Lemina'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Bartuğ Elmaz dk. 64), Berkay Özcan, Traore (Ahmet Sivri dk. 64), Larsson (Kone dk. 77), Barış Kalaycı (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 85), Serginho (Tiago Çukur dk. 64)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Johnson, Burhan Esoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Icardi dk. 70), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 64), Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 64), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Kaan Ayhan dk. 79)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Sane, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Kalaycı (dk. 27) (Fatih Karagümrük), Gabriel Sara (dk. 1 ve 51), Osimhen (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jakobs, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Galatasaray'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
Sinem Kobal’dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

22:34
Suriye ordusu: YPG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: YPG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 22:48:40. #7.11#
SON DAKİKA: Karagümrük, Galatasaray'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.