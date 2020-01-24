Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.


Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin termal sağlık turizmi bakımından son yıllarda yaptığı çalışmalar ve tedavi yöntemleri ile ülkenin önde gelen sağlık merkezleri arasında yerini aldığı belirtildi.


19 bin 746 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen hastanenin en kısa zamanda tamamlanmak için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Bağ, hastanenin bulunduğu bölgenin tarih boyunca önemli bir termal kür ve tedavi merkezi olarak dünyanın farklı yerinden insanlar için bir şifa merkezi olduğu kaydedildi.


Karahayıt ve Pamukkale bölgesine insanlar sadece kültürel anlamda gezip yeni yerler görmek için değil, aynı zamanda buranın şifalı sularından ve kaplıcalarından yararlanıp sağlıklarına kavuşmak için de tercih edildiği belirtilerek şunlara yer verildi:


"İnşaatında sona geldiğimiz Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile bölgeyi, bu bölgenin şifalı sularını ve termal kürlerini, tıpta bu alanda uygulanan yeni tedavi yöntemleri ile bir araya getirerek, modern bir termal kür merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık turizmi alanında ülkemizin gözde sağlık merkezlerinden biri haline gelecek olan hastanemizin, ulusal ve uluslararası platformda bir marka olacağına inanıyorum."


Uluslararası platformda hastalara kapılarını açacak hastanenin idari, poliklinik, havuz ve klinik bloğu olmak üzere dört ayrı blokta 96 yatak kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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