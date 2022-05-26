Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi
Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu:
"Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"
SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(3)
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