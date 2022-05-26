Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"

26.05.2022 17:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" SİNOP...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi

Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu:

"Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"

SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(3)

Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir
Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir
Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir
Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Drone, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" - Son Dakika
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