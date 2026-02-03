Karaismailoğlu'ndan TÖHOB'a Ziyaret - Son Dakika
Karaismailoğlu'ndan TÖHOB'a Ziyaret

03.02.2026 15:18
TBMM Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, TÖHOB'u ziyaret ederek trafik sorunlarına değindi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğini (TÖHOB) ziyaret etti.

Karaismailoğlu, birlik binasında TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş ve esnafla bir araya geldi.

Burada konuşan Karaismailoğlu, şehirlerin en önemli sorunlarının başında trafiğin geldiğini söyledi.

Nüfusun önemli bir kısmının büyükşehirlerde, özellikle de Ankara ve İstanbul'da yaşadığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Metrolar, raylı sistemleri geliştireceksiniz, burada konforlu bir işletmecilik yapacaksınız ve lastik tekerlekli sistemlerimizi, özellikle en başta otobüslerimizi de buna entegre çalıştırmak gerekiyor. Ama maalesef bazı aksaklıklar var, özellikle İstanbul'da özel halk otobüslerinin çok aşırı derecede ve yoğunlaşmış sıkıntıları var. Maalesef yaptıkları emeğin karşılığını alamıyorlar. Alamadıkları için de tabii ki hizmette de kalite düşüyor. Bunların önüne geçmek lazım."

Karaismailoğlu, "mülkiyet hakkı" konusundaki önemli çalışmaları tamamladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl bunu kanunlaştıracaktık ama esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda biraz daha çalışmamız gerektiğini düşünerek, geri çekmiştik. Onun çalışmasına bir taraftan devam ediyoruz." dedi. Karaismailoğlu, konuyu bu yıl içerisinde Meclis gündemine taşımayı planladıklarını da ifade etti.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş da ziyaretlerinden dolayı, Karaismailoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

