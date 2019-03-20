Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor Yönetimi Taraftarıyla Buluştu

Karaköprü Belediyespor Yönetimi Taraftarıyla Buluştu

50 dakika önce

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek taraftarlarla buluştu.

Karaköprü Belediyespor Yönetimi Taraftarıyla Buluştu, System.String[]
Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek taraftarlarla buluştu.

TFF 3. Ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'un Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerini sürdürüyor. İlçedeki mülki idare amirlerini ziyaret eden Başkan Aslan ve yöneticiler son olarak Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek taraftarlarla buluştu.

"Taraftarlarımız her zaman yanımızdadır"

Taraftarın desteğini her iç saha maçında arkalarında gördüklerini belirten Aslan, "Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla Şanlıurfa'daki ve ilçemizdeki mülki idare amirlerini ziyaret edip formamızı hediye ettik. Bugün de her zaman yanımızda olan vefakar taraftarlarımızı ziyaret ettik. Takımımız hakkında sohbette bulunduk ve destekleri için kendilerine teşekkür ettik. İnşallah bundan sonra da takımımızın başarısı için desteklerini artırarak devam ettireceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Toprak da ziyaretleri için Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yöneticilere teşekkür etti. Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretin ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Mustafa Aslan, Karaköprü, Spor
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