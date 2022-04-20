Karaköprüde zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri gıda işletmelerinde hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince unlu mamül işletmeleri, market ve kasaplarda yapılan denetimlerde işletmenin temizliği, ürünlerin kalitesi ve son kullanma tarihleri ile ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Ayrıca ekipler iş yerlerinin depolarnı inceleyerek stokçulukla ilgili inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, zabıta ekiplerinin vatandaş sağlığı için denetimlere devam ettiğini belirterek, "Ramazan ayında zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini gerçekleştiriyor. Burada amacımız işletmelere sıkıntı çıkarmak değil hem onlar için hem de vatandaşlarımızın sağlığını gözetmek. Zaten ilçemizde esnafımızın prosedürlere uygun hizmet verdiğini görüyoruz. Vatandaş sağlığıyla veya bütçesiyle oynayan işletmelere de tabi ki herhangi bir tolerans tanımadan yaptırım yapılmaktadır. Özverili bir şekilde hizmet veren tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.