Karaköy\'de denizde ceset bulundu

Doğan Can CESUR/ Karaköy'de denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Dalgıç polislerin denizden çıkardığı kişinin kadın olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, ceset Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.