Karaköy'de Yeni Sergi: 'Gelenek: In Progress'

19.01.2026 20:16
Black Light Gallery'de açılan sergi, geleneksel sanatı güncel bağlamda ele alıyor.

İstanbul'un sanat sahnesine yeni bir durak olarak eklenen Karaköy'deki Black Light Gallery'nin ilk sergisi "Gelenek: In Progress" ziyarete açıldı.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Hale Albayrak'ın üstlendiği sergi, geleneksel tekniklerle üretilmiş işlerin güncel sanat bağlamında nasıl okunabileceğine dair bir düşünme alanı sunmayı amaçlıyor.

Sergide Zeynep Akman, Dilara Altınkepçe Arslan, Fatmanur Arslan, Azra Çelik, Feyza Çoban, Çağrı Dizdar, İsra Doğan, Gülbahar Gümüşten Çelik, Şule Güzeller, Mehmet İşcan, Bengisu Kaya, Damla Moğulkoç, Seda Özdemir, Selçuk Pol, Behice Uçar ve Merve Zeybek olmak üzere 16 sanatçının işleri yer alıyor.

Aynı zamanda sergi, "tamamlanmış" ya da "saf" bir gelenek fikrinin imkanını sorgulayarak geleneksel sanatları tarihsel, kültürel ve toplumsal koşullar içinde sürekli yeniden şekillenen canlı bir pratik olarak ele alıyor.

"Sergiyi ziyaret edenlerden aldığımız geri dönüşler, serginin temel amacına ulaştığını gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Hale Albayrak, serginin temel motivasyonuna dair, "Özellikle geleneksel sanatların, günümüzün çelişkilerini, kırılmalarını ve dönüşümlerini ifade etme konusundaki güçlü potansiyelinin bu sergide görünür hale gelmesini amaçladık. Geleneğin burada, bugünün meseleleriyle temas eden, durağan değil, canlı ve dönüşen bir ifade alanı olarak izleyicide karşılık bulmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Black Light Gallery'nin kurucusu Aslınur Kara ise serginin izleyiciyle kurduğu ilişkiyi değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Sergiyi ziyaret edenlerden aldığımız geri dönüşler, serginin temel amacına ulaştığını gösteriyor. Pek çok izleyici, sergiyle 'gelenek' kavramına dair algısının değiştiğini ve geleneksel sanatlara bakışında yeni bir perspektifin açıldığını ifade ediyor. Bu düşünsel ve üretimsel alanın, genç sanatçıların üretimleri ve geleneksel sanatlar bölümlerinde eğitim gören yeni kuşakların katkılarıyla önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine ve gelişeceğine inanıyoruz. Aldığımız ilk tepkiler, bu umudun izleyici nezdinde karşılık bulduğunu ve serginin güçlü bir bağ kurduğunu gösteriyor."

Sergi, 28 Şubat'a kadar salı-cuma günleri 10.00-17.30, cumartesi günü ise 11.00-18.00 saatlerinde görülebilir.???????

Kaynak: AA

