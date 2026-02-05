Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu.
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karaköy İskelesi'nde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?