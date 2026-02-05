Karaköy İskelesi'nde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Karaköy İskelesi'nde Kadın Cesedi Bulundu

05.02.2026 10:35
Beyoğlu'nda su yüzeyinde kadın cesedi bulundu, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Beyoğlu, Karaköy, Otopsi, Güncel, Son Dakika

