Karakoyunlu\'da Dolandırıcılık ve Şiddet Eğitimi

Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında, dolandırıcılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında toplam 3 bin 130 vatandaş bilgilendirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karakoyunlu ilçesi genelinde İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanında bulunan haneler, iş yerleri, kahvehaneler ve eğitim kurumları ziyaret edilerek vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, dolandırıcılık yöntemleri, alınması gereken tedbirler ile kadına yönelik şiddetle mücadelede başvuru mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 'dolandırıcılıkla mücadele' çerçevesinde 2 bin 54, 'kadına yönelik şiddetle mücadele' kapsamında ise bin 76 vatandaşın bilgilendirildiği bildirildi. Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen bu önleyici faaliyetlerle, toplumda farkındalığın artırılması ve suçların oluşmadan önlenmesi hedeflenirken, bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi. - IĞDIR