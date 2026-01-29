Karakoz: Jeotermal Santraller Aydın\'a Fayda Sağlamıyor

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Efeler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önünde yaptığı açıklamada, "AKP iktidarının ballandıra ballandıra anlattığı, eski bakan Pakdemirli'nin müjdeler verdiği Tarıma Dayalı ihtisas OSB'si. 'Burada jeotermalle seracılık yapılacak, işte 700-800 kişi çalışacak, şu şekilde katma değeri olacak' dendi. Seralar bitti ama çok uzun süredir buraya sıcak su verilemedi" dedi.

Karakoz, Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Aydın Efeler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önünde açıklama yaptı. "Müjde" diye tanıtılan jeotermal seracılık projesinde seraların tamamlanmasına rağmen uzun süredir sıcak su verilemediğini belirten Karakoz, "Jeotermalin getirisi ve kazancı enerji şirketlerine, götürüsü ve zararları da Aydın halkına kalıyor." dedi.

Jeotermal enerji santrallerinin Aydınlılara fayda üretmediğini söyleyen Karakoz, şu açıklamalarda bulundu:

"Arkamızda görmüş olduğunuz alan AKP iktidarının ballandıra ballandıra anlattığı, eski bakan Pakdemirli'nin müjdeler verdiği Tarıma Dayalı ihtisas OSB'si. 'Burada jeotermalle seracılık yapılacak, 700-800 kişi çalışacak, şu şekilde katma değeri olacak' dendi. Seralar bitti ama çok uzun süredir buraya sıcak su verilemedi. Hep şunu söylüyoruz diyoruz ki, Aydın'da 30'un üzerinde jeotermal santral var. Bu jeotermal santraller vergilerini burada ödemiyorlar. Bu jeotermal santraller şehirlerimizin ısıtılması için su vermiyorlar. Bu jeotermal santraller seracılık için su vermiyorlar. Bu sıcak suyu biz sağlık turizminde de kullanamıyoruz. Yani kısacası Aydın'daki jeotermalin Aydınlıya bu anlamda faydası olmadığı gibi diğer taraftan da havamızı kirletiyor, toprağımız kirletiyor, suyumuzu kirletiyor.

Tarım Bakanlığı tarafından, AKP'li yetkililer tarafından burası çok övüldü, 'Jeotermal suyla seracılık yapılacak, ciddi katma değer yaratılacak' dendi. Ama geldiğimiz noktada iktidar buradaki seralara sıcak suyu getiremedi. Çünkü jeotermal kaynağı vermiş olduğu firmayla anlaşamadı.

Burada şunu görüyoruz; Aydın'daki jeotermal şirketleri sadece kendi karlarını düşünüyorlar. Ne Aydın'ı düşünüyorlar ne Aydınlıyı düşünüyorlar ne de Aydın'ın ekonomisini düşünüyorlar. AK Partili siyasetçiler de bunu biliyor olmalarına rağmen, bu jeotermalin sakıncalarını zararlarını da biliyor olmalarına rağmen ağızlarını bıçak açmıyor. Havamız kirleniyor, toprağımız kirleniyor, suyumuz kirleniyor. Diğer taraftan da bunca eziyeti Aydınlı çekiyor olmasına rağmen Aydınlı bu jeotermalin bilimsel kurallara uygun faydalarından yararlanamıyor. Biz artık Aydın'a bir tane daha jeotermal santral bir tane daha jeotermal kuyu kurulsun istemiyoruz. Biz Aydın'daki jeotermal santraller uluslararası standartlara göre değerlendirilirsin, denetlesin, standartlara uymayanlar cezalandırılsın gerekirse kapatılsın istiyoruz."