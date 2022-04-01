Karaman'a spor yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'a spor yatırımları

01.04.2022 14:22
Karaman'a spor yatırımları

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılan spor yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılan spor yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

Milletvekilleri Şeker ve Eser, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, AK Parti iktidarında Karaman'a ve Karamanlılara en iyi hizmeti sunabilmek için bütün kurumların büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Her alanda olduğu gibi sporda da Karaman'a büyük yatırımların yapıldığını anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İktidara gelindiğinden bugüne Karaman'a 51 spor yatırımı yapılmıştır. Bu yatırımlardan 42 tanesini tamamlanmıştır. 5 yatırımın yapımı devam etmektedir. 2 yatırım sözleşmesi imzalandı yapım aşamasındadır. 2 yatırım ise ihale aşamasındadır. Ermenek ilçemize 500 kişilik spor salonu yapım işi ve kayak merkezi eğitim tesisi yapım işi ihale aşamasındadır. Karaman'da lisanlı sporcu sayısı 481 iken yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalarla bu rakam 27 bin 970'e çıkarılmıştır. Önceden Karaman'da antrenör sayısı 13 iken bugün Karaman'da antrenör sayısı 35'e yükselmiştir."

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Gençlik Buluşması'na katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Gençlik Buluşması'na katıldı Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı

Selman Oğuzhan Eser, Recep Şeker, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'a spor yatırımları - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:40:34. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'a spor yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement