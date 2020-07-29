Karaman Belediyesi Kurbanı Bayramı'na hazır - Son Dakika

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı boyunca görevli ekipleriyle sahada olacağı belirtildi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, bayramın huzur içinde geçirilmesi ve herhangi bir problem yaşanmaması için hazırlıklarını tamamlayan belediyenin, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kesintisiz hizmet vereceğini belirtti.

Kalaycı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramında belediyenin tüm birimleri 24 saat görevlerinin başında olacak. Zabıta Müdürlüğü, kurban satış alanı ve gıda satışı yapılan yerlerde denetimlerine devam edecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü, kurban kesim yerlerinde bayram süresi boyunca temizlik, bayramın son iki günü de bu alanlarda ilaçlama yapacak. Mezarlık İşleri Müdürlüğü, mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kurban satışı ve kesimi yapılacak olan alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyerek gerekli tedbirlerini aldı. İtfaiye Müdürlüğü de, araç ve gereçlerinin bakımını yaparak her hangi bir yangın ve kaza durumuna anında müdahale edebilmek için görevinin başında olacak. Belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesinde Karaman'daki tüm evleri kapı kapı gezerek poşet ve maske dağıttı. Şimdiden vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum."