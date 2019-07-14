Son Dakika Haberleri: Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları
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Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları

3 saat önce

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yeşillendirme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları, System.String[]
Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yeşillendirme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Karaman için çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karamanımızın her noktasında yeşillendirme ve yeşili koruma çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Yeşil alan sahalarını oluşturmaktan daha önemlisi bu alanları koruyup yaşatabilmektir. Karaman Belediyesi olarak yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak halkımızın huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Karaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - KARAMAN
Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
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