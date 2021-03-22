Karaman'da 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Karaman'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

16-21 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Orman Haftası ve 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Mut yolu Akdem kavşağı mevkisinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Diktiği fidanların can suyunu veren Vali Mehmet Alpaslan Işık, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için düzenlenen bu etkinlik ile ormanların sadece insanlar için değil doğada var olan ve yaşamlarını sürdüren diğer canlılar için de hayat kaynağı olduğunu belirtti.

Işık, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, vali yardımcıları Kamuran Mustafa Ballı ve Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Evren Çakın, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, Tema Vakfı üyeleri ile ve bazı kurumların müdürleri katıldı.