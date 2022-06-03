Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

03.06.2022 10:19
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kılbasan köyünde H.M.B (35) isimli vatandaşa ait tarla ve bağ evinde çeşitli tarım malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

2 bin saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 kamyonetin hırsızlık olayında kullanıldığı tespit etti. Araçları takibe alan ekipler, şüpheli kamyonetlerden birini durdurdu.

Kamyonette bulunan K.A (23), K.A. (22), F.A. (26) ve N.K. (21) gözaltına aldı.

Şüphelier, sorguda farklı tarihlerde 11 bölgede damlama borusu, fıskiye, demir ve hurda malzemesi hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri ve elde ettikleri malzemeleri Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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