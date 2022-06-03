Şüphelier, sorguda farklı tarihlerde 11 bölgede damlama borusu, fıskiye, demir ve hurda malzemesi hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri ve elde ettikleri malzemeleri Konya 'nın Ereğli ilçesindeki bir hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

2 bin saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 kamyonetin hırsızlık olayında kullanıldığı tespit etti. Araçları takibe alan ekipler, şüpheli kamyonetlerden birini durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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