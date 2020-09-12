Karaman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Karaman Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda düzenlenen programa, partililer ateşleri ölçüldükten sonra alındı, kongrede sosyal mesafeye ve maske kullanılmasına özen gösterildi.

AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, yaptığı konuşmada, AK Parti ailesinin en önemli özelliğinin gönül bağı ile bağlılık olduğunu söyledi.

Bu büyük ailenin her ferdinin dava bilinci ile hareket ettiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Her bir arkadaşımız milletimizin omuzlarımıza yüklediği kutsal emanetin aynı derecede sahibi, sorumlusu ve takipçisidir. Hepinizin bildiği gibi 19 yıl önce haksızlığın ve adaletsizliğin zirve yaptığı, milletin düşman görüldüğü, inançların hafife alındığı bir dönemden bugünlere geldik. Bugün tüm dünyanın gıpta ile baktığı, dünyanın on altıncı büyük ekonomisine ulaştık."

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ise AK Parti'nin güven partisi olduğunu aktararak, "AK Parti umuttur, kalkınmadır. Sen ben kavgasına düşmeden, bıkmadan, usanmadan davamıza sahip çıkmalıyız. Köy ve mahalleleri gezerek vatandaşlarımızı dinledik bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Kongreye, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Sait Kayan ile delegeler katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Tunç, yeniden seçildi.