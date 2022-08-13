Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı

13.08.2022 02:40
Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açılması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açılması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlenceye katılanların üzerine tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalarla 2'si kız çocuğu 11 kişi yaralandı. Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından adrese ambulanslar ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken, olayla ilgili çaplı soruşturma başlattı. - KARAMAN

YORUMLAR
500
DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: İHA

Karaman, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 02:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement