Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 11:59  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç
Haber Videosu

Karaman'da 41 yaşındaki Musa K. çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıkan boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti. Evin bahçesine giren kadını saçından tutarak tekrar sokağa çıkaran Musa K, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadının yaşam mücadelesi sürüyor.

Karaman'da Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta saat 08.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

EVE KADAR TAKİP ETTİ, SAÇINDAN TUTUP SOKAĞA ÇIKARDI

Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K. (38), iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. (41) ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti. Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkardı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Vicdansız koca elindeki bıçakla kadını boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Karaman, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Murat:
    abi ,, kınamıyorum rabbim iyilerle karsilastirsin ama böle modelelri çocuklara yeltenenleri ,,tabi ispatli bir şekilde,,,, direk idam ,,, 15 0 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Yani hem yolda karşılaştılar , hemde eve kadar takip etti.. Ilgınc haber yazısı 1 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti
Yapay zeka ile oluşturulmuş video tam 1,5 milyon lirasından etti Yapay zeka ile oluşturulmuş video tam 1,5 milyon lirasından etti
Arnavutköy’de akılalmaz kaza Araba berber dükkanına daldı Arnavutköy'de akılalmaz kaza! Araba berber dükkanına daldı
Diyarbakır’da düğün sonrası kavga: Damat, yerde yatan şahsa siper oldu Diyarbakır'da düğün sonrası kavga: Damat, yerde yatan şahsa siper oldu
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
Kayahan’ın ’Gönül Köşkü’ satışa çıkarıldı İstenen rakam dudak uçuklattı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Suriye’deki bombalı saldırıya Türkiye’den tepki Suriye'deki bombalı saldırıya Türkiye'den tepki
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı: Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı:
Mercedes, TOGG’a arkadan çarptı Sonuç hayli şaşırtıcı Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

15:20
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan
15:15
Hatay’da 455 bininci konut teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara sesleniyor
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara sesleniyor
14:46
22 yıllık küslük bitti Tatlıses ve Asena, İbo Show’da bir araya geldi
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi
14:18
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi
13:16
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı İki reyon özellikle mercek altında
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
12:43
30 bin dolarlık kabus Kiev’e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
12:40
Kara kış resmen bastırdı Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
12:06
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 15:32:33. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.