Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Karaman'da Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta saat 08.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K. (38), iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. (41) ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti. Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkardı.
Vicdansız koca elindeki bıçakla kadını boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
