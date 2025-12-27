Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Karaman'da Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta saat 08.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

EVE KADAR TAKİP ETTİ, SAÇINDAN TUTUP SOKAĞA ÇIKARDI

Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K. (38), iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. (41) ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti. Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkardı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Vicdansız koca elindeki bıçakla kadını boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.