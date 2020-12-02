Karaman'da bir köyün karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Karantinaya uymayanlara idari para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde, Kovid-19'a bağlı vaka artışı sebebiyle 13 Kasım'da uygulanmaya başlanan karantinanın, 14 gün daha uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Sarıveliler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 'nun, Kaymakam Abdüssamed Kılıç başkanlığında toplandığı belirtildi.

Karaman 'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 Kasım'da başlatılan karantina uygulaması 14 gün süreyle uzatıldı.

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