Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla iş vaadinde bulundukları çok sayıda kişiden para aldıkları öne sürülen grupla ilgili soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti.
Karaman, İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaman'da dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika