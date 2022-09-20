Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

20.09.2022 17:24

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen Y.G, M.K, H.K. B.K. ve R.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.G, M.K. ve H.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.O'ya ise ev hapsi verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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