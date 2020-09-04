Karaman'da fitness ve sauna merkezi hizmete girdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda yapımı tamamlanan Fitness ve Sauna Merkezi hizmete girdi.

Karaman'da önemli spor yatırımları arasında yer alan ve Sümer Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda yeni bir hizmet daha vatandaşla buluşuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcu ve vatandaşların rahat ve modern bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla salon bünyesinde tamamlanan Fitness ve Sauna Merkezi hizmete girdi. Üyelik sistemi ile hizmet verecek Fitness ve Sauna Merkezinden yararlanmak isteyen vatandaşlar günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık üyelik seçeneklerinden birini seçerek görevli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı bulacak.

Karaman'ın güzel bir spor tesisine daha kavuştuğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Öncelikle spor merkezimizin tüm Karaman halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımızın daha verimli çalışmaları, halkımızın da rahat ve modern bir ortamda spor yapabilmeleri amacıyla hizmete sunduğumuz spor merkezimiz hizmete girdi. Vatandaşlarımız istediği zaman antrenörlerimizden yardım alarak huzurlu ve sıcak bir ortamda spor yapmanın mutluluğunu yaşayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN