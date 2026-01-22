Karaman\'da genç adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Mehmet Badan (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Tabduk Emre Mahallesi 1554 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Mehmet Badan'a 2 gündür telefonla ulaşamayan yakınları, bugün saat 12.30 sıralarında evine gitti. Yakınları eve girdiklerinde Badan'ı hareketsiz yatarken buldu.

ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, Badan'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda darp veya yara izi bulunmayan Mehmet Badan'ın, cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Badan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilişkin inceleme sürüyor.