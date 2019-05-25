Son Dakika Haberleri: Karaman'da halk günü toplantısı

Karaman'da halk günü toplantısı

4 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

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Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Meral, gelen vatandaşları tek tek kabul ederek sorunlarını dinledi.

Meral, aktarılan tüm konulara ilişkin vatandaşların sorun ve taleplerinin değerlendirilerek çözümü konusunda yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:45 Kaynak: AA
Güncel
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