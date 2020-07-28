Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman- Mersin karayolu üzerinde bulunan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Fikret Ünlü Atış Poligonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekipler yaptığı incelemede poligona ait 11 trap makinesi, 8 kalorifer peteği, 4 musluk, 15 pencere korkuluğu ve 1 demir kapının çalındığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlığı M.U.'nin (30) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, ekipler tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN