Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hutbe Okuma Yarışması

Karaman'da Hutbe Okuma Yarışması

17 dakika önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.

Karaman'da Hutbe Okuma Yarışması, System.String[]
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinin camisinde düzenlenen programda, yarışmaya katılan her öğrencinin geleceğin imam hatibi ve insanların gönlünü ve ruhunu etkileyebilecek hutbe veren gençler olacağını belirtti.


Yarışmaya katılan her öğrencinin gönüllerin birincisi olduğunun altını çizen Kuntoğlu, geleceğin başarılı imamları ve hatiplerinin bu yarışmalardan çıkacağını da sözlerine ekledi.


Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Çalışkan ise gerçekte bunun bir yarışma olmadığını, imam hatip öğrencilerinin her birinin hutbe, Kur'an- Kerim ve ezan okuyarak halkın önünde lider olmasında katkı sağlayacak unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Yapılan yarışmada Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Sade birinci oldu.


Dereceye giren öğrencilere, Karaman Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Karaman, Eğitim
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