Karaman'da Hutbe Okuma Yarışması

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.





İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinin camisinde düzenlenen programda, yarışmaya katılan her öğrencinin geleceğin imam hatibi ve insanların gönlünü ve ruhunu etkileyebilecek hutbe veren gençler olacağını belirtti.





Yarışmaya katılan her öğrencinin gönüllerin birincisi olduğunun altını çizen Kuntoğlu, geleceğin başarılı imamları ve hatiplerinin bu yarışmalardan çıkacağını da sözlerine ekledi.





Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Çalışkan ise gerçekte bunun bir yarışma olmadığını, imam hatip öğrencilerinin her birinin hutbe, Kur'an- Kerim ve ezan okuyarak halkın önünde lider olmasında katkı sağlayacak unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.



Yapılan yarışmada Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Sade birinci oldu.





Dereceye giren öğrencilere, Karaman Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu çeşitli hediyeler verdi.

Son Dakika » Eğitim » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Dans Eden Beş Kafadar, Mankenlik Yapıp Haber Sundular

Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi

Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı