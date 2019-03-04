Karaman'da İki Atölyenin Açılışı Yapıldı

Karaman
Prof. Dr. Ömer Dinçer
Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 'Bilime Yön Veren İslam Bilginleri Atölyesi' ve '3D Tasarım Atölyesi' açıldı.
Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Çalışkan
, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Dinçer Akademi ve Gençlik Spor Kulübü Derneği olarak iki projenin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.
Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Bilimin Sultanları Seninle Projesi kapsamında kurulan 'Bilime Yön Veren İslam Bilginleri Atölyesi' ve Avustralya
Büyükelçiliği tarafından desteklenen Hayal Et, Keşfet ve Üret Projesi kapsamında '3D Tasarım Atölyesi'nin kurulduğunu ifade etti.
Bilimin Sultanları Seninle projesi kapsamında kurulan atölyede on İslam bilim adamının hayatı ve bilim dünyasına katkıları son teknoloji kullanılarak öğrencilere tanıtılması amaçlandığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:
"Atölyede özel yazılımlı sanal gerçeklik gözlüğü ile İslam medeniyetinde bilime yön vermiş bilim insanları eserleriyle öğrencilere tanıtılma imkAnı sunuluyor. Bir diğer örnek proje olan Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen Hayal Et, Keşfet ve Üret projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde 3D Tasarım Atölyesi kuruldu. Her biri farklı özelliklerde olan dört adet 3D yazıcı ve ahşap işleme seti bulunan atölyede öğrenciler hayal ettiklerini kodlama, robotik bilgilerini kullanarak tasarladıkları 3 boyutlu materyalleri somut ürüne dönüştürebilme olanağı bulacaklar."
Açılışa, programına Karaman Valisi Sayın Fahri Meral, AK Parti
Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser
, MEB Maarif Başmüfettişi Macit Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.