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Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

3 saat önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı.

Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı, System.String[]

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki toplantıda Kurt, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.


Kurt, daha iyi bir eğitim ortamı için yeni binaların yanında fiziki ortamların da yenilenmesine yönelik yaz boyu süren çalışmalarla hazırlıkların yapıldığını belirtti.


Toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirilmesi yapıldı.

Ardından eğitim yatırımları, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, okul güvenlik önlemleri ve servislerine yönelik yürütülen çalışmalar, ders kitapları, öğrenci kayıtları, öğrenci ve öğretmen motivasyonu konuları görüşüldü.

Abdurrahman Kurt, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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