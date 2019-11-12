Son Dakika Haberleri: Karaman'da 'israf' konulu kompozisyon yarışması yapılacak
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Karaman'da 'israf' konulu kompozisyon yarışması yapılacak

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile eğitim kurumları arasında Piri Reis anısına düzenlenecek olan 2. Kompozisyon Yarışması için işbirliği protokolü imzalandı.

Karaman'da 'israf' konulu kompozisyon yarışması yapılacak, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile eğitim kurumları arasında Piri Reis anısına düzenlenecek olan 2. Kompozisyon Yarışması için işbirliği protokolü imzalandı.


Rektörlük makamında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Başarı Eğitim Kurumları adına Kurucu Temsilcisi Mehmet Coşar tarafından imzalanan protokol ile lise öğrencilerine yönelik olarak her iki kurumun işbirliğiyle kompozisyon yarışması düzenlenecek. Türkiye'deki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada 'israf' teması üzerinden kompozisyonlar değerlendirilecek. Başvuruları 03 Şubat 2020'de başlayacak olan yarışmada birincilik için 2 bin TL, ikincilik için bin 500 TL, üçüncülük için bin TL, teşvik ödülü için ise 500 TL ödül belirlendi.


Rektör Akgül ve Mehmet Coşar kompozisyon yarışmasının dünyada ve ülkemizde yaşanan israfa dikkat çekmek açısından anlamlı bir etkinlik olacağına değinerek israfı en iyi şekilde anlatmaya çalışacak yarışmacılara şimdiden başarı dileklerini iletti. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Coşar, Piri Reis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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