Karaman'da kavga eden iki kişi birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Karaman'da kavga eden iki kişi birbirini bıçakla yaraladı. Yaralılar özel araç ve ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kavga, akşam saatlerinde Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan O.B. ile İ.K. isimli kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini bıçak ve darp sonucu yaraladı. Kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.B.'yi ambulansla, İ.K.'de özel araçla gittiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN